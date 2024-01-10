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Gercüş'te yeraltının gizemli mağarası keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Gercüş'te yeraltının gizemli mağarası keşfedilmeyi bekliyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Yeraltı Şaibat Mağarası, turizme kazandırılmayı bekliyor. Mağarada bulunan sarkıtlar, heykeller ve ilginç figürler arkeolog ve taş bilimcileri tarafından incelenmeyi bekliyor. Mağaranın tarihi ve bağlantıları hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Gercüş\'te yeraltının gizemli mağarası keşfedilmeyi bekliyor
10.01.2024 - 23:32,  Güncelleme: 23:50
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Gercüş'te yeraltının gizemli mağarası keşfedilmeyi bekliyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinin Yolağzı Mahallesine 1 kilometre uzaklıktaki mağara keşfedilmeyi bekliyor.

Karanlık olduğundan dolayı ulaşımı zor olan mağarada çok sayıda sarkıtlar, heykeller ve ilginç figürler oluştu. Gercüş kaymakamlığı özel idare ekiplerin yolunu açtığı Yeraltı Şaibat Mağarasının turizme kazandırılmasını beklediklerini söyleyen Alaattin Tekin; "Ben bu mahallede doğdum ve küçükken bu mağaranın önünde ufak bir delik vardı çocukluk arkadaşlarımızla bu delikten aşağı iner mağaranın içerisine girerdik. Eskiden bu mağaraya girdiğimizde çok zorlanıyorduk şuan ise Gercüş Kaymakamlığı özel idare ekiplerince yolu açılmış ve mağaranın kapısı genişletilmiş bundan dolayı Gercüş Kaymakamımız Muhammed Öztaş'a teşekkür ediyorum. Dedelerimiz bize söylerdi sürekli bu mağaranın uzantısı bir kolu Midyat bir kolu da Gercüş'e gittiğini söylüyordu. Antalyadaki mağaralara çok benziyor. Doğal bir mağaradır ve içi şekillerle kendiliğinden oluşan doğa güzeli bir mağaradır. Karanlık olduğu için ulaşmak zor. Çok miktarda sarkıtlar, heykeller ve ilginç figürler var. Oluşan heykel benzeri sarkıtlarda inceleme yapılması için arkeolog ve taş bilimcilerini de göreve davet ediyoruz. Bu mağaranın çevredeki eski yerleşim birimlere kadar bağlantısının olduğu tahmin ediliyor. Çok iyi araştırma yapılırsa, bu yer altı mağarasında tarihin yeniden keşfi olabilir" dedi.

Ramazan Keskin isimli vatandaş mağaranın çok eski olduğunu söyledi. Keskin, "Ben 55 yaşındayım eskiden 8 yaşlarında iken bu mağaraya kafa üstü bir delikten giriyorduk ve odalar şeklindeydi. Üst kısmından sular geliyordu ve küçük bir havuz şeklinde bir yer vardı ve sürekli orada su içiyorduk. Suyun damlamasıyla kendiliğinden şekiller oluşuyordu mağarada küçükken ulaşımı çok zordu ve kimse buraları bilmezdi ve mağaraya girdiğimizde çok korkuyorduk, korktuğumuzdan dolayı fazla içinde kalmayıp hemen kaçıyorduk. Gercüş kaymakamlığı tarafından yolu yapıldı Allah razı olsun teşekkür ederiz. Ben hatırlıyorum Amerika'dan gelmişlerdi buraya benim bildiğime göre bu mağaranın içindeki taşlardan cam olduğunu söylüyorlardı. Çok eskiden mağaradan su içiyordu vatandaşlar ve bu suyun şifalı olduğunu söylerlerdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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