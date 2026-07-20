Germencik'te 7. Geleneksel Boğa Güreşi için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Germencik'te 7. Geleneksel Boğa Güreşi için hazırlıklar sürüyor

Germencik\'te 7. Geleneksel Boğa Güreşi için hazırlıklar sürüyor
20.07.2026 12:39  Güncelleme: 12:40
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Germencik Belediyesi himayesinde düzenlenecek 7. Geleneksel Boğa Güreşi öncesinde hazırlıklar hızlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve teknik ekip, güreş alanında incelemelerde bulundu. Etkinliğin sorunsuz geçmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Germencik Belediyesi himayesinde gerçekleştirilecek 7. Geleneksel Boğa Güreşi öncesinde hazırlıklar hız kazandı, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ile teknik ekip çalışmaları yerinde inceledi.

Germencik Belediyesi himayesinde düzenlenecek 7. Geleneksel Boğa Güreşi için geri sayım başladı. Güreşler öncesinde hazırlık çalışmaları da devam ederken, etkinliğin gerçekleştirileceği alanda yürütülen hazırlıkları Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve belediyenin teknik ekibi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güreş alanında devam eden hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü belirtilirken, organizasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiği ifade edildi. Germencik Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşinin, bölgeden çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Belediye ekipleri, etkinlik öncesinde alanın hazır hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Germencik'te 7. Geleneksel Boğa Güreşi için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

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