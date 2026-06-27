Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı vatandaşlarla buluştu.
Sivas Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Ulaş Demokrasi Meydanı bahçesinde düzenlenen etkinlik müzik dinletisiyle başladı.
Etkinlikte, açık hava sinema gösterimi yapıldı.
Film gösterimine, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gezen Sinema Tırı Ulaş'ta - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?