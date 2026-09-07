Giresun Alucra\'da Yükselen köyünde yöresel eşyaların sergilendiği müze ziyarete açıldı

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yükselen köyünde, geçmişten günümüze bölgenin kültürel ve tarihi yaşamına ışık tutan eserlerin sergilendiği köy müzesi hizmete açıldı.

Yöre sakini Erol Ekiz tarafından yıllar içerisinde toplanan, geçmiş dönemlerde günlük yaşamda kullanılan yöresel eşya, araç ve gereçler ile kültürel değerler, Yükselen köyünde oluşturulan müzede ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Müzenin açılış törenine Alucra Kaymakamı Doğan Can Kandemir, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri müzeyi gezdi, eserleri inceledi.