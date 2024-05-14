Giresun'da 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Giresun'da 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Başlıyor

Giresun\'da 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Başlıyor

Giresun'da düzenlenecek olan 47. Uluslararası Aksu Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival, binlerce yıllık gelenekleriyle birlikte renkli ve coşkulu geçecek.

14.05.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da, "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'ndeki sosyal tesiste festivale ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Festival için kapsamlı hazırlık yaptıklarını belirten Köse, festivali "Binlerce yıllık gelenek hep aynı yerde ve hep aynı günde" sloganıyla kutlayacaklarını vurguladı.

Köse, Gürcistan ve Slovakya'nın yanı sıra Muğla Büyükşehir, Polatlı ve Afyonkarahisar belediye ekiplerinin de festivale katılacağını kaydetti.

Festivalin maliyetinin 11 milyon lirayı bulduğuna işaret eden Köse, bu rakamı iş adamı sponsorlar aracılığıyla sıfıra indirdiklerini aktardı.

Köse, 19-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Giresun ve ilçelerinin yanı sıra komşu illerden de herkesi davet ederek, "Aksu Festivalimiz aynı zamanda şehrimizdeki dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirecek, vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlayacaktır. Renkli ve coşkulu geçmesi için büyük çaba sarf ettiğimiz festivalimize katılacak olan tüm vatandaşlarımıza keyifli ve eğlenceli anlar geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Giresun, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:59:54. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement