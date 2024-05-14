Giresun\'da 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Başlıyor

Kültür Sanat

Giresun'da, "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'ndeki sosyal tesiste festivale ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Festival için kapsamlı hazırlık yaptıklarını belirten Köse, festivali "Binlerce yıllık gelenek hep aynı yerde ve hep aynı günde" sloganıyla kutlayacaklarını vurguladı.

Köse, Gürcistan ve Slovakya'nın yanı sıra Muğla Büyükşehir, Polatlı ve Afyonkarahisar belediye ekiplerinin de festivale katılacağını kaydetti.

Festivalin maliyetinin 11 milyon lirayı bulduğuna işaret eden Köse, bu rakamı iş adamı sponsorlar aracılığıyla sıfıra indirdiklerini aktardı.

Köse, 19-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Giresun ve ilçelerinin yanı sıra komşu illerden de herkesi davet ederek, "Aksu Festivalimiz aynı zamanda şehrimizdeki dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirecek, vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlayacaktır. Renkli ve coşkulu geçmesi için büyük çaba sarf ettiğimiz festivalimize katılacak olan tüm vatandaşlarımıza keyifli ve eğlenceli anlar geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.