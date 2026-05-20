Uluslararası Aksu Festivali kapsamında yöredeki Mayıs 7\'si geleneği yaşatıldı

20.05.2026 13:52  Güncelleme: 13:54
Giresun'da düzenlenen 49. Uluslararası Aksu Festivali'nde vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift bir tek taş atarak ve sac ayaktan geçerek 3 bin yıllık geleneği sembolize etti. Belediye Başkanı Fuat Köse, kültürel mirasın yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Giresun'da 49. Uluslararası Aksu Festivali katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı, sac ayaktan geçti.

Bu yıl 49.'su düzenlenen 'Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş atıp, sac ayaktan geçme gibi ritüellerin gerçekleştirildiği 3 bin yıllık gelenek sembolize edilerek yaşatıldı.

Yöre halkı tarafından hicri takvime göre 7 Mayıs yaz mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilerek bu tarihte uzun yıllardır kutlama yapılıyor. Giresun Belediyesi tarafından bu çerçevede yöreye özgü birtakım geleneklerin yaşatılması amacıyla organize edilen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin bu yıl 49.'su düzenlendi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, festivalde yaptığı konuşmada, "Festivalimizi eski günlerde olduğu gibi coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Şehrimizin sosyal ve kültürel geçmişini tekrar canlandırarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Topluklar kültürlerini hiçbir zaman kaybetmemelidir. Toplumlar sosyal yapılarını ve kültürlerini kaybettiklerinde dejenere olurlar, yozlaşırlar. Biz sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Festivale misafir olarak katılan Giresun'un kardeş şehri Japonya'nın Sagae'nin Belediye Başkanı Masaaki Saito ise kardeşlik bağlarının daha da güçlenerek devam etmesi yönündeki temennilerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri de Aksu Deresi ile denizin birleştiği noktada dereye 7 çitf bir tek taş atma ve üç defa saç ayaktan geçme ritüellerini gerçekleştirdi. Etkinlikte yurt içinden ve yurt dışından halk dansları topluluklarının gösterileri ile devam etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

