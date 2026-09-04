Giresun'da Kuşköy ıslık dili festivali öncesi tanıtım yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da Kuşköy ıslık dili festivali öncesi tanıtım yürüyüşü düzenlendi

Giresun\'da Kuşköy ıslık dili festivali öncesi tanıtım yürüyüşü düzenlendi
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Giresun Çanakçı'ya bağlı Kuşköy sakinleri, 6 Eylül'de yapılacak 27. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali öncesi il merkezinde tanıtım yürüyüşü gerçekleştirdi. Kemençe ve davul eşliğinde Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na yürüyen katılımcılar, UNESCO listesindeki ıslık dilinin yaşatılması için halkı festivale davet etti.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy sakinleri, 27. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali öncesinde tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Yörede "Kuş dili" olarak da bilinen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ıslık dilinin, geleceğe aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen festival bu yıl 6 Eylül'de düzenlenecek.

Kuşköy halkı ve protokol üyeleri, kemençe, davul ve zurna eşliğinde il merkezindeki Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na yürüdü. Etkinlik ile kentte yaşayanlar festivale davet edildi.

Islık Dili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan yaptığı konuşmada, Kuşköy ve ıslık dilinin tarihine ilişkin çeşitli bilgiler aktardı.

Giresun halkını festivale davet eden Başkan, "Islık dili Türkiye'nin kültürüdür, tanıtmak ve yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

Katılımcıların horon oynadığı etkinlikte yöresel kara lahana çorbası da ikram edildi.

Etkinliğe Vali Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, Çanakçı Kaymakamı Zübeyir Özdemir, AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da Kuşköy ıslık dili festivali öncesi tanıtım yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Kuşköy ıslık dili festivali öncesi tanıtım yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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