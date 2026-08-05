Giresun'da Nostalji Dolu Antika Koleksiyonu - Son Dakika
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Giresun'da Nostalji Dolu Antika Koleksiyonu

Giresun\'da Nostalji Dolu Antika Koleksiyonu
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Bekir Dönmez, Giresun'da 500'den fazla antika eşya toplayarak ofisini adeta müzeye dönüştürdü.

Giresun'da antika eşyalara ilgi duyan 41 yaşındaki Bekir Dönmez, yıllar içinde topladığı parçalarla kendisi ve ziyaretçileri için nostaljik bir alan oluşturdu.

Madeni parayla başlayan antika merakı zamanla artan Dönmez, saat, radyo, eski para, halı, mutfak eşyası, tarım aletleri ve fotoğraf makinelerinin de aralarında bulunduğu 500'ün üzerinde antika eşyayı koleksiyonuna kattı.

Kentte müteahhitlik yapan Dönmez, Teyyaredüzü Mahallesi'nde ailesi ve arkadaşlarıyla da vakit geçirmek amacıyla oluşturduğu ofisi, biriktirdiği antika eşyalarla donatarak adeta müzeye dönüştürdü.

Ofiste, farklı dönemlere ait çok sayıda eşya sergileniyor. Dönmez'in nostalji tutkusunun bir parçası olan 1969 model klasik otomobil de ofisinin önünde duruyor.

"Eşyaların büyük bölümü 100 yılı aşkın geçmişe sahip"

Bekir Dönmez, AA muhabirine, hobi olarak başladığı antika merakının yıllar içinde giderek büyüdüğünü söyledi.

Koleksiyonundaki eşyaların büyük bölümünün 100 yılı aşkın geçmişi bulunduğunu belirten Dönmez, "Bunlar arasında dikiş ve fotoğraf makineleri var. 20'ye yakın radyo, 3 çamaşır makinesi, ahşap sandıklar, 10 gaz lambası, bakır çeşitleri, plaklar var." dedi.

Dönmez, eşyaların çoğunu Giresun'dan temin ettiğini dile getirerek, bazı parçaları gezdiği yerlerden, hurdacılardan ve internet üzerinden satın aldığını, antikaya ilgisini bilen arkadaşlarının da koleksiyonuna katkıda bulunduğunu ifade etti.

Satın aldığı 50 yıllık bir evden çıkan eski dokuma halıları da koleksiyonuna eklediğini anlatan Dönmez, farklı yollarla ulaştığı her parçanın kendisi için ayrı bir değer taşıdığını vurguladı.

"Antikadan başka merakım yok"

Dönmez, antikadan başka bir merakı olmadığını belirterek, "Boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Benim için burası önemli." diye konuştu.

Ofisini ziyaret eden yaşlıların, gençlik yıllarında kullandıkları eşyaları yeniden görme fırsatı bulduğunu, gençlerin ise daha önce hiç karşılaşmadıkları objeleri tanıdığını dile getiren Dönmez, sergilediği antikaların ilgi gördüğünü, kentteki kreşlerden de ziyaretçiler ağırladığını kaydetti.

Dönmez, nostalji tutkusuyla aldığı 1969 model klasik otomobili ise ayda bir ya da iki kez kullandığını belirterek, "Kapının önünde sergiliyoruz. Onu da koleksiyonumuzun bir parçası haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bekir Dönmez, Giresun, Radyo, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da Nostalji Dolu Antika Koleksiyonu - Son Dakika

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