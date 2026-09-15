Giresun\'da yılın ahisi 55 yıllık meslek hayatıyla Mustafa Özdemir oldu

Giresun'da 39. Ahilik Haftası kapsamında "Yılın Ahisi" belli oldu. Yağlıdere ilçesinde soğuk demircilik ve torna ustalığı yapan, mesleğinde 55 yılı geride bırakan Mustafa Özdemir, Giresun'un Yılın Ahisi seçildi.

Mustafa Özdemir'in, Giresun Valisi Mustafa Koç, Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin tensipleri, Ticaret Bakanlığı'nın da onayıyla "Yılın Ahisi" olarak belirlendiği bildirildi.

Özdemir'in, ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, alın teri, meslek ahlakı, dayanışma ve topluma faydalı olma anlayışını uzun yıllardır sürdüren Özdemir, 55 yıllık meslek hayatıyla da genç esnaflara örnek olduğu belirtildi.

Yılın Ahisi seçilen Mustafa Özdemir, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Başkan Vekili Ercan Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti.

Ziyarette Ahilik Haftası'nın anlam ve önemi üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Mustafa Özdemir'in 55 yıllık meslek hayatı ve "Yılın Ahisi" seçilmesi dolayısıyla duyulan memnuniyet dile getirildi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'de yaptığı açıklamada, Ahilik kültürünün Türk esnaf ve sanatkarlarının yüzyıllardır taşıdığı önemli bir değer olduğunu belirtti.

Köse "Ahilik; sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda dürüstlüğün, emeğin, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin yaşatıldığı köklü bir kültürdür. Esnafımızın alın teriyle ortaya koyduğu emek, şehirlerimizin ekonomik ve sosyal hayatının en önemli yapı taşlarından biridir" dedi.

Mustafa Özdemir'in 55 yıllık meslek hayatının genç kuşaklar açısından önemli bir örnek olduğunu ifade eden Köse "Yılın Ahisi seçilen Mustafa Özdemir ustamızı gönülden kutluyorum. Yarım asrı aşan meslek hayatı, mesleğine bağlılığı ve tecrübesiyle genç esnaf ve sanatkarlarımıza örnek olan Mustafa Özdemir'e sağlık, huzur ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.