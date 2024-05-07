Giresun Espiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Giresun Espiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi

Giresun Espiye\'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonunda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması'nda ilk ve ortaokul öğrencileri mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve kaleli yakan top oyunlarını oynadı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yarışmanın geleneksel oyunları canlandırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, öğrencileri tebrik etti. Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Tolga Cebeci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

07.05.2024 16:15
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Giresun'un Espiye ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonunda organize edilen yarışmada, ilk ve ortaokul öğrencileri mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve kaleli yakan top oyunlarını oynadı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yarışmanın geleneksel oyunları canlandırmak amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, öğrencileri tebrik etti.

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Tolga Cebeci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresun Espiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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