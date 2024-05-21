Giresunlular Haluk Levent ile unutulmaz bir gece yaşadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Giresunlular Haluk Levent ile unutulmaz bir gece yaşadı

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen 47. Uluslararası Aksu Festivali kapsamında sahneye çıkan Türk Rock Müziği'nin sevilen ismi Haluk Levent, Giresun Atatürk Meydanı'nı dolduran binlerce Giresunlu'ya unutulmaz bir gece yaşattı.

21.05.2024 20:20
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Giresunlular Haluk Levent ile unutulmaz bir gece yaşadı

GİRESUN - Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen 47. Uluslararası Aksu Festivali kapsamında sahneye çıkan Türk Rock Müziği'nin sevilen ismi Haluk Levent, Giresun Atatürk Meydanı'nı dolduran binlerce Giresunlu'ya unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesi sahnede sanatçıyla bir araya gelerek çiçek ve fındık hediye eden Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresunluların 'Fuat Başkan' sloganlarına "Asıl başkan sizlersiniz, sizler her şeyin en iyisine layıksınız, o yüzden sizler için Haluk Levent'i Giresun'a getirdik" dedi.

Genç hayranı ile dans etti

Atatürk Meydanı'nı dolduran genç, yaşlı binlerce Giresunlu Haluk Levent'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle unutulmaz bir gece yaşadı. Sahnedeki performansının yanı sıra sahneden inerek izleyicilerin arasına karışan sanatçı, şarkılarının bir kısmını seyircilerin yanında söyledi. Haluk Levent, genç kız bir hayranı ile 'Zor Aşk' adlı şarkısı eşliğinde dans etti.

Konserde duygusal anlar yaşandı

Çocukluk yaşlarında yaşadığı hastalığın tedavisinin gerçekleştirilebilmesi için o dönemde desteğe ihtiyacı olan Hayati Gedük ile 1994 yılında kendisi için yardım konseri veren Haluk Levent sahnede yeniden bir araya geldi. Gedük ve eşini sahneye davet eden sanatçı, 30 yıl önce yaşanan anıları seyircilerle paylaşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Levent sahnede yaptığı konuşmada, "Hayati, 1994 yılında küçücük bir çocuktu. Yaşadığı hastalığın tedavisi için çok sayıda zorlu ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Bende yardım konseri için Giresun'a gelmiştim. Ardından tüm tedavilerinin yapılmasını sağladık. Hayati, şimdi kocaman bir adam oldu, evlendi ve aile kurdu" dedi.

Giresunlular'a keyifli bir gece yaşatan sanatçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayıp, elindeki Türk Bayrağı ile İzmir Marşını söyleyerek konserini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresunlular Haluk Levent ile unutulmaz bir gece yaşadı - Son Dakika

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