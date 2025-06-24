Gökçeada\'da Deniz Dibi Temizliği

Gökçeada Liman Başkanlığı koordinasyonunda ve Gökçeada Belediyesinin destekleriyle deniz dibi temizliği yapıldı.

Gönüllü dalgıçlar Selim Konya, Barış Dayanç, Servet Gökçe Bozkurt ile belediye personeli tarafından deniz dibinden bir kamyon dolusu otomobil lastiği ve atık çıkarıldı.

Gökçeada Belediyesinden yapılan açıklamada, doğaya ve deniz ekosistemine katkı sağlayan tüm katılımcılara ve etkinliğe katılanlara teşekkür edildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Baki Usta katılım sağladı.