Gökkuşağı Tepeleri Türkiye'nin Jeolojik Mirasları Listesine Girdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gökkuşağı Tepeleri Türkiye'nin Jeolojik Mirasları Listesine Girdi

Gökkuşağı Tepeleri Türkiye\'nin Jeolojik Mirasları Listesine Girdi
20.07.2025 11:13
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Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, jeolojik miras olarak Türkiye'nin resmi listesine alındı.

Iğdır'daki doğal oluşumu ve renkli yapısıyla dikkati çeken Gökkuşağı Tepeleri, Türkiye'nin jeolojik mirasları listesine girdi.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve kahverengi, yeşil, kırmızı, boz ve sarı renk tonlarında toprak yapısına sahip Gökkuşağı Tepeleri, doğal yapısıyla ilgi çekiyor.

Son zamanlarda birçok yerli ve yabancı ziyaretçinin rotasındaki tepeler, dünyada eşine az rastlanır doğal özellikleri dolayısıyla ilgi odağı oluyor.

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Maden Tetkik ve Arama (MTA) ile birlikte Gökkuşağı Tepeleri'nin jeolojik miraslar listesine alınması için başvuruda bulundu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, MTA, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği iş birliğinde düzenlenen "Ulusal ve Uluslararası Görünürlük İçin Türkiye'nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar Jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı", MTA Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörden uzmanların katılımıyla Türkiye'nin jeolojik mirasının masaya yatırıldığı çalıştayda, "Türkiye Jeolojik Miras Araştırmaları Projesi" kapsamında Iğdır Üniversitesinin sunduğu öneri oy birliğiyle kabul gördü.

Bu kapsamda Gökkuşağı Tepeleri, jeositler/jeolojik miras dalında Türkiye'nin resmi jeolojik mirası listesine alındı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, AA muhabirine, Gökkuşağı Tepeleri'nin jeolojik miras listesine alınmasının Iğdır için sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Bu haberin kentte memnuniyetle karşılandığını belirten Gürel, "Uzun yıllardır üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve MTA üniversitedeki hocalarımızın yürüttüğü proje sonucunda alınan karar, Tuzluca Gökkuşağı Tepeleri'nin jeolojik miras listesine alınmış olmasının sevincini yaşıyoruz." dedi.

"Bu karar Iğdır bölgesi için son derece önemli"

Bu kararın Iğdır bölgesi için son derece önemli olduğunun altını çizen Gürel, şöyle devam etti:

"Iğdır bölgesi çok farklı tarihi, turistik, jeolojik yapılara sahip. Tuzluca Gökkuşağı Tepeleri de bunlardan bir tanesi. Bunun hem Iğdır'ın, bölge halkının gelişmesine hem de kültürel ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla üniversitemizin bu alanda yürüttüğü çalışmalar ve kendisine düşen misyonu yerine getirmiş olmasından kaynaklı duyduğumuz sevinci de bir kez daha paylaşmak isteriz. Iğdır'ımıza hayırlı olsun."

Gürel, üniversite olarak bölgenin turizminin zenginleştirilmesi için her türlü desteği sağlayacaklarını ve yeni projelere imza atacaklarını anlattı.

Üniversitelerin birçok misyonunun bulunduğunu işaret eden Gürel, şunları kaydetti:

"Bunların temel olanlardan bir tanesi de bulundukları bölgenin sosyolojik, ekonomik, turistik ve daha benzer alanlardaki yapılanmasına, dönüşümüne ve gelişimine katkı sağlamak. Tabiatıyla üniversiteler sadece bilim ve teknolojinin üretildiği alanları değil, aynı zamanda etrafındaki bölgelere kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde katkı sağlama, onlara öncülük etme, onlarla işbirliği yapma misyonu vardır. İnanılmaz bir turizm potansiyeli taşımakta. Dolayısıyla bunların bir proje kapsamında yaygınlaştırılması ve üniversitemizin de buradaki öncü rolü ile turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar mutlaka olacaktır ve bunu ilerleyen zamanlarda farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte yürürlüğe sokacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gökkuşağı Tepeleri Türkiye'nin Jeolojik Mirasları Listesine Girdi - Son Dakika

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