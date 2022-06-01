Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından açılışı yapılmadan 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından açılışı yapılmadan 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi

01.06.2022 12:51

Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından açılışı yapılmadan 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi Selçuklunun Anadolu'da ki en önemli eserlerinden biri olan Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından resmi açılışı yapılmamasına rağmen 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından açılışı yapılmadan 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi

SİVAS - Selçuklunun Anadolu'da ki en önemli eserlerinden biri olan Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından resmi açılışı yapılmamasına rağmen 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Selçukluların Anadolu'da ki en değerli eserlerinden birisi olan Gökmedrese'nin 22 yıl süren restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından son düzenlemeleri de yapılan medrese, içerisinde yer verilen tarihi eserler ve teknolojik donatılarla aslına uygun tarihi dokusuyla modern bir müzeye dönüştürüldü. Resmi açılışı yapılmayan Gökmedrese Vakıflar Müzesini geçtiğimiz yıl içerisinde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılı ziyaretçileri ile birlikte müzeyi toplamda 50 bine yakın kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor.

Gökmedresinin tarihi önemiyle ilgili açıklama yapan Sanat Tarihçi Yunus Budaktaş, medresenin Anadolu'da ki en değerli eserlerden birisi olduğunu ifade ederek, "Şuan avlusunda bulunduğumuz Gök Medrese, 1271 yılında Anadolu Selçuklu Veziri Sahib Ata Fahrettin Ali tarafından dönemin ünlü Mimarı Kaluyan el-Konevi'ye inşa ettirilmiştir. Yapı 2 katlı, açık avlulu, 4 eyvanlı medrese şemasını taşımaktadır. Medrese Anadolu'da süren Moğol egemenliği döneminde Selçukluların bu ölçekte bir yapı inşa ettirebildiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gök Medrese Vakfiyesinde, Sahibiye Medresesi geçmekte birlikte halk arasında kullanılan ismi Gök medresedir. Bunun sebebi ise yapının eyvan birimlerinde bulunan turkuaz ve mavi renkli çinilerin yoğun bir süsleme programıyla yapıyı donatmasıdır. Yapı çok uzun yıllar restorasyonlarına maruz kaldı. Yaklaşık 30 yılı aşkın çalışmaların ardından Vakıf Müzesine çevrildi. Resmi açılışı henüz yapılmadı. Ancak 2021 yılı içerisinde resmi kayıtlara göre yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılı içerisinde de bu rakamın 50 bin ziyaretçiyi aşması bekleniyor. Yılın henüz ilk 5 aylık dönemi olmasına rağmen yine yoğun bir ziyaretçi akını söz konusu. "dedi.

Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından açılışı yapılmadan 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi
Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından açılışı yapılmadan 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi
Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından açılışı yapılmadan 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi
Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından açılışı yapılmadan 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi

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Kaynak: İHA

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Medrese, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gökmedrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından açılışı yapılmadan 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika


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