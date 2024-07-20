Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi

Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, kendi şarkılarının yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirerek büyük alkış aldı.

20.07.2024 23:07
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Sanatçı Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Göksel, konsere "Hoş geldiniz" diye başlayarak, "İçimden şöyle geçirdim. O ortaokul sıralarındaki küçük kızın hayallerini gerçekleştiriyorum 30 yıldır. Ne mutlu bana." dedi.

Bayhan Müzik organizasyonuyla sahneye çıkan sanatçı, konserde "Hiç Yok", "Günün Birinde", "Sabır", "Allı Pullu", "Baksana Talihe", "Öyle Uzaktan" ve son yayınlanan "Bıçak" gibi pek çok şarkısını seslendirdi.

Sanatçıya "Aşkın Yalanmış" şarkısında eşlik eden şarkıcı Güneş ilk defa başka bir sanatçının konserinde sahne aldığını söyledi.

Türk pop müziğinin güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, kendi şarkılarının yanı sıra daha önce çıkardığı proje albümlerden şarkılara da repertuvarında yer vererek, şarkılarını hayranları için söyledi.

Şarkılarına konseri dinlemeye gelenlerin de eşlik ettiği şarkıcı konserin sonunda sanatseverler tarafından büyük alkış aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi - Son Dakika

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