Amaçlarının atık malzemeler konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Yiğit, "Halkımızın sıfır atık konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Gölbaşı Belediyesi ekipleri, atık malzemeleri dekoratif eşyalara dönüştürüyor - Son Dakika

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