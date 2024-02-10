Gölcük Tabiat Parkı'nda Bahar Havası Yoğunluğu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gölcük Tabiat Parkı'nda Bahar Havası Yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı\'nda Bahar Havası Yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, kış mevsiminde bahar havasını değerlendirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı. Şubatta yaşanan bahar havasını değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, tabiat parkına akın etti. Ziyaretçi ilgisi nedeniyle park girişinde araç kuyrukları oluştu ve park alanları doldu. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Gölcük'te, ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yaparak, golf araçlarıyla göl turu atarak ve belirlenen alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.

10.02.2024 16:11
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, kış mevsiminde bahar havasını değerlendirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, her mevsim ayrı güzelliğe bürünerek ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Şubatta yaşanan bahar havasını değerlendirmek isteyenler, tabiat parkına geldi.

Ziyaretçilerin ilgisi nedeniyle tabiat parkının girişinde araç kuyruğu oluştu, park alanları doldu.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyerek, golf araçlarıyla göl turu atarak, belirlenen alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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