Gölcük\'te el emeği ürünler şölende sergileniyor

Gölcük Belediyesince Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda "Renkli İlmekler" temasıyla dün kapılarını açan şölen, birbirinden özel el emeği ürünleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şölen için dün açılış töreni düzenlendi. Geleneksel sanatların yaşatılması ve kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla hayata geçirilen şölene, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılış programına katılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin'in eşi Gül Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, alanda kurulan stantları tek tek dolaşarak kursiyer ve sanatçıların el emeği ürünlerini inceledi.

Katılımcıların birbirinden farklı el işi ürünleri inceleyip alışveriş yapma imkanı bulduğu şölen, bugün de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. - KOCAELİ