Gölcük'te el emeği ürünler şölende sergileniyor

29.04.2026 12:58  Güncelleme: 12:59
Gölcük Belediyesince Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda "Renkli İlmekler" temasıyla dün kapılarını açan şölen, birbirinden özel el emeği ürünleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şölen için dün açılış töreni düzenlendi. Geleneksel sanatların yaşatılması ve kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla hayata geçirilen şölene, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılış programına katılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin'in eşi Gül Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, alanda kurulan stantları tek tek dolaşarak kursiyer ve sanatçıların el emeği ürünlerini inceledi.

Katılımcıların birbirinden farklı el işi ürünleri inceleyip alışveriş yapma imkanı bulduğu şölen, bugün de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. - KOCAELİ

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
