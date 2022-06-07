Kurumda 42 alanda açılan kurslara 790 kişinin katıldığını belirten Çiğdem, "Merkezimizce birinci ve ikinci kademe okuma yazma, iki bilgisayar kursu, yağlı boya resim, guaj boya resim, doğal gaz ve yakıtlı kalorifer ateşçiliği, arı yetiştiriciliği, İngilizce, pilates, cenaze hizmetleri, gitar, hasta ve yaşlı öz bakımı eğitimi, ilk yardım kursları açılmıştır." dedi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Bora Füzesi, Gölpazarı, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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