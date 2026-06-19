Gölpazarı'nda Uluslararası Kiraz Festivali - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Uluslararası Kiraz Festivali

Gölpazarı\'nda Uluslararası Kiraz Festivali
19.06.2026 20:47
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Gölpazarı'nda devam eden festival, kültürel zenginlikleri tanıtmayı hedefliyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Etkinlik, Gölpazarı Kaymakamlığı önünden Gazi Paşa Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından video gösterimi yapıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bilecik'in sanayisinin yanı sıra tarımsal üretimiyle de öne çıktığını söyledi.

Kentte pek çok ürünün yetiştirildiğini vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Aklımıza ilk gelenlerden biri de kirazımız oluyor. Bugün de burada bu festivalde hep beraberiz. Aslında bu festival sadece bir eğlence organizasyonu değil. Bu festival, üreticimizin emeğinin görünür kılınması, kültürel zenginliğimizin tanıtılması adına kıymetli bir buluşma."

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de festivalin büyük bir coşkuyla kutlandığını dile getirdi.

Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olduğunu hatırlatan Dönmez, "Buradan büyüyüp gelişerek 3 kıtaya, 7 iklime adalet, barış ve huzur götürdüler. Ne kadar şükretsek az. Bugün, onlara layık olabilmek için o kültürü yeni nesillere aktarmanın fırsatlarını kollamak zorundayız." dedi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ise ilçenin kirazıyla bilindiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri, kiraz yeme yarışması ve ödül töreniyle devam eden etkinliğin üçüncü günü sanatçı Zeynep Dizdar'ın konseriyle sona erdi.

Programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Festival, 21 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gölpazarı'nda Uluslararası Kiraz Festivali - Son Dakika

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