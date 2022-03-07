Gönen'de "Ömer Seyfettin Hikaye Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
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Gönen'de "Ömer Seyfettin Hikaye Ödülleri" sahiplerini buldu

07.03.2022 11:02
Gönen'de "Ömer Seyfettin Hikaye Ödülleri" sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Gönen İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen "33. Ulusal Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen Hikaye Yarışması sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Gönen İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen "33. Ulusal Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen Hikaye Yarışması sonuçlandı.

Lise kategorisinde 1037, yetişkinler kategorisinde ise 391 eserin katıldığı yarışma için Gönen Belediyesi Konferans Salonu'nda ödel töreni gerçekleştirildi. Eserler, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı ve Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı akademik kadrosu tarafından incelendi.

İnceleme sonunda Ahmet Cengil, "Grönland Balinası" adlı eseriyle Ömer Seyfettin Hikaye Ödülü'knü kazandı. Lise kategorisinde ise Asya Yılmaz'a ait "Geriye Kalan Yirmi Bir Basamak" adlı eser birinci oldu.

Dereceye giren Yılmaz ve Cengil'e ödülleri verildi.

Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, törende yaptığı konuşmada, ödül alan yarışmacılara edebiyata verdikleri önem ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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Ömer Seyfettin, Hisarcık, Turizm, Gönen, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gönen'de 'Ömer Seyfettin Hikaye Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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