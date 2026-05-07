Gördes Sanayi Sitesi\'nden 6 bin kişilik hayır yemeği

Manisa'nın Gördes ilçesinde sanayi sitesi esnafı tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen geleneksel hayır yemeğinde 6 bin kişiye yemek ikram edildi. Yoğun katılım nedeniyle sanayi sitesi çevresinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Gördes Sanayi Sitesi'nde düzenlenen yemek hayrına Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ramazan Çetin, Belediye Başkanı Avukat İbrahim Büke, İlçe Emniyet Amiri Komiser Serdar Kılınç, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılım nedeniyle sanayi sitesi içerisinde trafik zaman zaman kilitlenme noktasına geldi. Okunan mevlid-i şerifin ardından sanayi sitesi esnafının katkılarıyla hazırlanan 6 bin kişilik kuru fasulye, pilav, cacık, turşu ve irmik helvası vatandaşlara ikram edildi.

Sanayi sitesinin önde gelen esnaflarından oto elektrik ustası Ümit Poyraz ile oto tamircisi Mustafa Ölmez, organizasyona gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtti. Esnaflar adına açıklama yapan Poyraz ve Ölmez, "Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz 6 bin kişilik yemek hayrına ilginin büyük olması bizleri ve esnaf arkadaşlarımızı çok mutlu etti. Gördes Sanayi Sitesi olarak her yıl düzenlediğimiz bu hayrı daha da genişleterek sürdürmeyi hedefliyoruz. Amacımız, bu güzel geleneği gelecek nesillere aktarmak." ifadelerini kullandı. - MANİSA