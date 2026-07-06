Gördes\'te geleneksel köy hayrına yoğun ilgi

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel köy hayrına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte, vatandaşlara kazanlar dolusu yöresel yemek ikram edildi.

Gördes'e 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve sakinlerinin daha çok kiraz ve salatalık üretimiyle geçimini sağladığı Beğel Mahallesi'nde, sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarla dev kazanlarda yemekler pişirildi. Beğel İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Birlik ve beraberliğin pekiştiği etkinlikte katılımcılara; çorba, keşkek, tas kebabı, yoğurtlu makarna, turşu ve irmik tatlısı ikram edildi.

Düzenlenen köy hayrına; Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Av. Veli Dündar, CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çevre mahallelerin muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı.

Aylar öncesinden hazırlıklarına başladıkları geleneksel köy hayrını büyük bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirten Beğel Mahallesi Muhtarı Ziya Oruç, "Köy hayırları, mahalle halkını bir araya getiren ve dayanışma kültürünü yaşatan önemli organizasyonlardır. Her yaştan vatandaşımızın katılımıyla geniş bir buluşma ortamı oluşuyor. Bu yılki hayrımıza yoğun ilgi gösterildi. Emeği geçenlere ve katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA