Kayacık\'ta asırlık gelenek yaşatıldı

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel mahalle hayrı, yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen Kayacıklılar, dualar ve ikramlar eşliğinde birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde bu yıl düzenlenen geleneksel mahalle hayrı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin kişinin bir araya geldiği etkinlikte, asırlardır süregelen gelenekler yaşatıldı.

Tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan Kayacık Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başlayan mahalle sakinleri, dev kazanlarda pişirdikleri yöresel lezzetleri misafirlerine ikram etti. Çorba, keşkek, mantı, tas kebabı, turşu ve höşmerim tatlısının yer aldığı ikramlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Program kapsamında bölgenin tanınmış hafız ve mevlithanları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualar okundu. Mahalle halkı ve misafirler manevi atmosferin hakim olduğu programı huşu içinde takip etti.

Manisa başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Bursa'da yaşayan Kayacıklıların da katıldığı hayır programı adeta gurbet ile sılayı buluşturdu.

Kayacık Mahallesi Muhtarı ve Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, hayra katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, "Hayrımıza katılım gösteren başta muhtar arkadaşlarım olmak üzere çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyonumuza maddi ve manevi destek veren tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kayacık Mahallesi Hayrı'na Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Gürcan, CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, Gördes Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Taner Batur, Gördes Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, eski Kayacık Belediye Başkanları Ramazan Koyunlu ve Ali Yıldız, Gördes Belediye Meclis Üyesi Cüneyt Çiftçi, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA