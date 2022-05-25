Gördesli Şehit Makbule Hanım'ı anlatan tiyatro oyunu, Demirci'de sahnelendi - Son Dakika
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Gördesli Şehit Makbule Hanım'ı anlatan tiyatro oyunu, Demirci'de sahnelendi

25.05.2022 15:33
Gördesli Şehit Makbule Hanım'ı anlatan tiyatro oyunu, Demirci'de sahnelendi

Milli Mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım'ın şehadetinin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan tiyatro oyunu, Manisa'nın Demirci ilçesinde sahnelendi.

Milli Mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım'ın şehadetinin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan tiyatro oyunu, Manisa'nın Demirci ilçesinde sahnelendi.

Gördes Kaymakamlığı, Gördes Belediyesi ve Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan "Gördes'in Kızı Asker Makbule" adlı oyun, Demirci Akıncıları Tiyatro Sahnesi'nde, Demircililerin beğenisine sunuldu.

Oyunu, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da katıldı.

Hazırlıkları 6 ay süren oyunun İzmir ve Ankara'da da sahneleneceği öğrenildi.

Oyunun sonunda Demirci Kaymakamı Adem Kaya, ekibe teşekkür ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gördesli Şehit Makbule Hanım'ı anlatan tiyatro oyunu, Demirci'de sahnelendi - Son Dakika


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