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Görme Engeline Rağmen Eğitimde Başarı

01.07.2026 11:13
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Kardelen Tezcan, annesinin desteğiyle üniversiteyi tamamladı, pes etmeyi öğrendi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 11. sınıfta görme yetisini tamamen kaybeden 25 yaşındaki Kardelen Tezcan, 4 yıl boyunca derslerde yanında yer alıp not tutan annesi Ebru Tezcan'ın desteğiyle üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Kardelen Tezcan'ın 18 yaşındayken bulanık görme şikayetiyle başvurduğu hastanede, sol gözünde retina ayrılması tespit edildi.

Sol gözünün görme işlevini kaybeden Tezcan'ın bir süre sonra sağ gözünde de aynı rahatsızlık gelişti. Yakın mesafeyi görebildiği dönemde ameliyat edilen genç kız, operasyonun istenilen sonucu vermemesi üzerine her iki gözünde de görme yetisini tamamen kaybetti.

Bu nedenle liseyi açık öğretimden tamamlayan Kardelen Tezcan, görme yetisini kaybettikten sonra yaşadığı zorluklara rağmen eğitim hayalinden vazgeçmedi.

Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından 4 yıl önce sınava giren ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazanan Tezcan, dersler başladığında ses kayıtlarını takip etmekte ve not tutmakta güçlük yaşadı.

Bunun üzerine bölüm başkanlığının onayıyla annesi Ebru Tezcan, kızının derslerine katılmaya başladı. Dört yıl boyunca üniversite sıralarında kızının yanında yer alan anne Tezcan, ders notlarını tuttu, sınavlara hazırlanmasında kızına destek oldu.

Zorlu sürecin ardından eğitimini tamamlayan Kardelen Tezcan, annesiyle mezuniyet heyecanı yaşadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, mezuniyet töreninde katkılardan dolayı fedakar anne Ebru Tezcan'a teşekkür belgesi takdim ederek cübbesini giydirdi.

Fedakar anne zorlu süreci anlattı

Anne Ebru Tezcan, yaptığı açıklamada, kızının 18 yaşında gözlerini kaybetmesiyle çok zor günler yaşadıklarını ancak onun hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmediklerini söyledi.

Başlarda bu yolu sadece yaşadıkları travmayı hafifletmek amacıyla seçtiklerini dile getiren Tezcan, şunları kaydetti:

"Kardelen doğuştan görme engelli olmadığı için dinleyerek anlamayı ve öğrenmeyi bilmiyorduk. Not tutmakta çok ciddi sorunlar yaşadık. İlk başladığımızda sınavlara çalışırken cümle cümle ya da paragraf paragraf çalışamıyorduk. Ezber yaparken her şeyi kelime kelime öğrendik. O kadar zor bir süreçti ki Kardelen önce pes etti, yapamayacağını düşündü. Ancak ben arkasından destekleyerek 'Her şeyi başardık, bunu da başaracağız' dedim. Ben sadece Kardelen'e inandım bu yolda. Okuldaki hocalarımız bize çok destek oldu ve yol gösterdi. Alışarak, dinleyerek öğrenmeye de alıştık. Bölüm başkanımız not tutmakta zorlandığımızı fark edince, bir dilekçe yazıp derslere girmemi, notları benim tutmamın daha sağlıklı ve başarılı olacağını söyledi. Sonra ben derslere girmeye başladım. Kardelen ile birlikte çok şey öğrendim, bu süreç bana da çok şey kattı."

Tezcan, Dekan Yardımcısı Dr. Murat Yılmaz ile Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakkı Uyar'ın bu süreçte kendilerine büyük desteği olduğunu anlattı.

"Pes etmemeyi öğrendim"

Kardelen Tezcan ise gözlerini sonradan kaybetmenin acısını ve yıpratıcı sürecini yoğun şekilde yaşadığını ancak asla yılmadığını ifade etti.

Üniversite hayatının kendisine pes etmemeyi öğrettiğini vurgulayan Tezcan, şöyle konuştu:

"Dört yıl önceki Kardelen'i düşünüyorum, yeri geldi pes etti ama üniversite hayatına atıldıktan sonra pes etmemeyi öğrendim. Hocalarım bana her zaman inandı ve desteklerini hiç esirgemedi. Annem ilk önce benimle derslere girmiyordu. Daha sonradan not tutmakta ve ses kayıtlarını dinlemekte zorlandığım için bölüm başkanımızın da desteğiyle derslere girip not tutmaya başladı. Annemin derslere girmesiyle daha büyük bir başarı sağladım, bu durum bana büyük bir güç kattı. Babamın, kardeşimin, diğer aile üyelerimin ve arkadaşlarımın da desteğini es geçemem. Arkadaşlarım yeri geldi bana not seslendirdi, hepsi bana çok inandı."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Görme Engeline Rağmen Eğitimde Başarı - Son Dakika

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