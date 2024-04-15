Görme engelli öğretmen, öğrencilere örnek oluyor

Adana'da görme engelinin zorlukları aşarak başladığı okul öncesi öğretmenliğini 19 yıldır sürdüren Huri Gökçe Ocakcı, azmiyle anaokulu öğrencilerine örnek oluyor.
Çocukken geçirdiği ateşli hastalık sonucu sol gözünü tamamen kaybeden, sağ gözünde ise yüzde 90'a yakın görme kaybı oluşan 41 yaşındaki Ocakcı, eğitimine öğretmenlik hayaliyle başladı.
Ocakcı, 2001'de Çukurova Üniversitesini kazanarak hayaline uzanan yolculuğun ilk adımı attı.
Görme engelinin getirdiği olumsuzlukları yenip okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olan Ocakcı, 2005'te Milli Eğitim Bakanlığınca atandı.
Görevini merkez Çukurova ilçesindeki Abdullah Cem Turhan Anaokulu'nda sürdüren Ocakcı, "gönül gözüyle" yaklaştığı öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.
"Karşılıklı ve doğru iletişimle çalışmalarımızı tamamlıyoruz"
Evli ve 2 çocuk annesi Huri öğretmen, AA muhabirine, eğitimle çocukların gelişimine katkı sağlamanın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.
Engelinin, mesleğinde eksikliğe neden olmadığını ifade eden Ocakcı, "Engelimden dolayı tedirgin olan velilerim olmuştu. Onlara güzel bir iletişimle çocuklara olan sevgimi anlatarak bu sorunu da ortadan kaldırdım." dedi.
Ocakcı, öğrencilerine, engelli bireylerin hayatın parçası olduğunu anlatmak için etkinlikler yaptığını anlattı.
Ders sırasındaki zorlukları iletişimle aştıklarını dile getiren Ocakcı, şöyle konuştu:
"Etkinliklerde çocuklardan yardım istiyorum. Karşılıklı ve doğru iletişimle çalışmalarımızı çok güzel şekilde tamamlıyoruz. Mesela çizdikleri resimleri göremediğimde onlara soruyorum. Böylece hem onların duygu ve düşüncelerini daha rahat anlıyorum hem de sorunumuz çözülmüş oluyor. Etkinliklerimizde, otizmli çocuklar ve engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyorum."
Ocakcı, engellilerin başarıya uzanmasında toplumun bakış açısının önemli olduğunu belirterek, "Çevremizdeki insanların desteği bizim için çok önemli. Aileler, engelli bireyleri ayrıştırmamalı. Onları ne kadar normalleştirirseniz toplum da o kadar kabul eder." diye konuştu.
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