Görme Engellilere Işık Tutan Film Yarışması - Son Dakika
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Görme Engellilere Işık Tutan Film Yarışması

Görme Engellilere Işık Tutan Film Yarışması
06.06.2026 12:09
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Uluslararası Gördüğüm Kısa Film Yarışması'nın ödül gecesi, farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Parla Sosyal Sorumluluk Platformu ve Türkiye Görme Engelliler Derneği (TÜRGED) ortaklığıyla düzenlenen "Uluslararası Gördüğüm Kısa Film Yarışması"nın ödül gecesi gerçekleştirildi. Gecede konuşan projenin destekçilerinden iş adamı Bülent Kaya, "Görme engellilerin film yarışması gerçekten bize bir ışık verecek" dedi.

Parla Sosyal Sorumluluk Platformu ve Türkiye Görme Engelliler Derneği (TÜRGED) iş birliğiyle hayata geçirilen "Uluslararası Gördüğüm Kısa Film Yarışması", düzenlenen görkemli bir ödül gecesiyle sahiplerini buldu. "Bakış Açını Değiştir" temasıyla yola çıkan projeye, 4 farklı kıtadaki 59 ülkeden toplam 148 kısa film başvuruda bulundu. Uluslararası çapta yoğun ilgi gören bu anlamlı yarışma, görme engelli bireylerin sanat dünyasındaki yerini ve güçlü varlığını bir kez daha gözler önüne sererken, sinemanın evrensel diliyle toplumsal bir farkındalık köprüsü oluşturdu.

"Farkında olmamanın ayıbını ortadan kaldırmak istedik"

Ödül töreninde konuşan Parla Sosyal Sorumluluk Platformu Genel Başkanı Hüsniye Kaya, farkındalıkların artması için bu tür özel çabalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu amaçla bir etkinlik bile yapılmamalı bence. Bir anlamda insanlık ayıbı bu; farkında olmamanın ayıbı. Zamanımızda insanlık denilen şey o kadar azaldı ki, bununla ilgili artık böyle özel çabalar gerektiriyor. Biz de bu anlamda bir şeyler yapmak amacıyla görme engellilere, beraberinde engellerin farkında olunması, yaşadıkları zorluklara birazcık da olsa dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Gördüğüm Kısa Film Yarışması'nı düzenledik. 59 ülkeden 148 film başvurdu. Değerli jüri üyelerimiz var, oyunculardan, yönetmen ve senaristlerden oluşan çok kuvvetli bir ekip. Bu gece artık son dakikaya geldik; heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah amacımıza da ulaşırız, bütün derdimiz bu. En başta bizim zaten inanmamız, kendimizi ikna etmemiz, bu anlamda şartlanmamız ve bizim görme engelli derneklere motivasyon katmamız, onların da bize destekleriyle çok daha kolaylaştı. Her şey daha sevgiyle, daha çabucak yol almış oldu. Biraz yorucu bir süreçti, bu sürecin meyvelerini alıp bir sonraki proje için motivasyon kazanmak istiyorum."

"Görme engellilerin film yarışması gerçekten bize bir ışık verecek"

Etkinliğin ana sponsorlarından Azka Otel'in sahibi iş adamı Bülent Kaya ise gecede yaptığı konuşmada organizasyonun uluslararası başarısını vurgulayarak, "Yarışmaya 59 farklı ülkeden 148 film başvuruda bulunmuş, 4 farklı kıtadan başvuruda kabul etmiştir ve bu anlamda inanılmaz bir etkiyi oluşturmayı başarmıştır" dedi. Projenin bir sosyal farkındalık çalışması olduğunu belirten Bülent Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dernek başkanlığını ablam Hüsniye Kaya üstlendi. Biz de elimizden geldiğince destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ben de aslında videoları izlemek istiyorum; daha önceden seyretme fırsatımız olmadı. Tabii ki şaşırtıcı ve görme engellilerin film yarışması gerçekten bize bir ışık verecek diye bekliyorum. Öncelikle bu yarışmaya katılanlara, destek verenlere, yanında olanlara, teşvik edenlere ve bu yolu açan, burada olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah herkes ortaya çıkacak olan bu büyük etkinin farkına varır. Yarışmacıların bize verdiği ışığı inşallah bizler de iyi taşırız, benimseriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Görme Engellilere Işık Tutan Film Yarışması - Son Dakika

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