Goyi Dengbej Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Goyi Dengbej Festivali Coşkusu

Goyi Dengbej Festivali Coşkusu
08.06.2026 12:19
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Uludere'de düzenlenen festivalde yerel sanatçılar sahne aldı, birlik ve beraberlik vurgulandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyi aşiretince bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Goyi Dengbej Festivali halkın yoğun ilgisi ve birçok yerel sanatçının katılımıyla gerçekleşti. Bir zamanlar terör olaylarıyla çokça adı geçen bölgede artık yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar, halaylar ve yöresel oyunlar ön plana çıkıyor.

Uludere İnceler Barajının hemen yanında gerçekleşen festivale farklı illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Bölgenin kartpostallık manzarası ve doğayla içe içe gerçekleşen bu dinletinde insanlar hem sosyalleşme hem de kültürünü yaşatma fırsatı buldu. Festivalin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan Serhat Yıldız, en büyük amaçlarının bölgenin doğası ve kültürünü korumak olduğunu söyledi. Yıldız, bu tarz etkinlikleri de tamamen gönüllülük esaslı yürüttüklerini kaydetti. Yıldız, dengbej kültürünü yaşatmak için bu festivali organize ettiklerini dile getirdi. Yıldız, hedeflerinin önümüzdeki yıl bu festivali daha geniş çapta gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

İş kadını Nevruz Ürün de bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Goyi aşiretine teşekkür etti. Ürün, "Festivalin hem Uludere'de gerçekleşiyor oluşu hem de kendi aşiretimiz tarafından talep görüyor olması onur verici. Biz aşiretimizin feodal yönünden ziyade birleştirici ve dayanışma yönünden ön plana çıkmasını istiyoruz. Aşiret kavramı geçmişte feodalizmi çağrıştıran bir durummuş gibi lanse ediliyor fakat biz Goyiler bunun çok daha ötesindeyiz. Kültürümüz ve geleneklerimize bağlı kalıyoruz. Bizim aşiretimiz hiçbir zaman kadını ikinci plana iten bir aşiret olmadı" dedi.

Festivalin düzenlenmesinde bir diğer pay sahibi olan Turgut Tong da festivaldeki ana amaçlarının yöre halkını yakınlaştırmak olduğunu söyledi.

Yoğun katılımın olduğu festivalde yaklaşık 15 sanatçı yer aldı ve birbirinden eşsiz eserler seslendirip bölgedeki birlik ve beraberlik vurgulandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Goyi Dengbej Festivali Coşkusu - Son Dakika

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