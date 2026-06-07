Göynük'te Anma Günü Etkinlikleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göynük'te Anma Günü Etkinlikleri Tamamlandı

07.06.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yapılan 36. Geleneksel Akşemseddin Anma Günü etkinlikleri, çeşitli aktivitelerle sona erdi.

Bolu'da düzenlenen "36. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü" etkinlikleri tamamlandı.

Hamamönü Meydanı'nda başlayan etkinlikler kapsamında Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanan geleneksel anma yemeği için kazanlar kuruldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından başlayan programda, binlerce kişiye yemek ikram edildi.

Ömer Sıkkın Hazretleri Türbesi önünden İnegöl Mehteran Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşle Belediye Meydanı'ndaki tören alanına ulaşan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından İlçe Müftülüğünce Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Bolu'nun yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programı, çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Etkinliklere, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Emrah Işık, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Akşemseddin, Etkinlikler, Göynük, Kültür, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Göynük'te Anma Günü Etkinlikleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

15:51
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
15:34
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
15:32
Fenerbahçe’de tarihi seçim Daha önce böylesi görülmedi
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
14:51
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel’in grup başkanlığı iptal edilecek
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:22
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti
Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 16:08:01. #7.12#
SON DAKİKA: Göynük'te Anma Günü Etkinlikleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.