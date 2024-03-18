Grup Laçin üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti

Yaklaşık 2,5 yıldır yoğun bakımda tedavi gören 90'lı yıllara damga vuran Grup Laçin'in akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'den acı haber geldi.
Grup üyelerinden Enstrümanist Serkan Çağrı, arkadaşlarının acı haberini vererek "Acı kaybımız… Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir'i kaybettik. Yaklaşık 2.5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun" dedi.
Grup üyeleri tarafından yayınlanan baş sağlığı mesajında ise şu ifadelere yer verildi: "Acımız büyük… Grubumuzun kurucularından akordeon sanatçısı canımız kardeşimiz Şerif Baldemir 2.5 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kardeşimize Allah tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm dost ve sevenlerinin başı sağ olsun."
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nda askerin ekmek ihtiyacını karşılayan Milli Mücadele kahramanlarından Hallaçlı Mehmet Ağa'nın Gölbaşı'ndaki konağının restorasyon çalışmalarını tamamladı. Başkentin kültürel ve tarihi varlıklarını koruma amacıyla gerçekleştirilen proje, Ankara'nın önemli bir kültürel mirasını koruma altına aldı.
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