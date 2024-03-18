Grup Laçin üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyonunu tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı'ndaki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyon çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilen konak, peyzaj çalışmalarının ardından başkentlilerin sosyal ve kültürel faaliyetleri için kullanıma açılacak. Konağın sahibi Mehmet Ağa'nın milli mücadele döneminde Atatürk'ü karşılayan atlılar arasında yer aldığı ve cephedeki askerlerin ekmek ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Konağın bir odasının Halaçlı Mehmet Ağa Müzesi'ne dönüştürülerek tarihsel miras olarak saklanacağı ifade edildi.