Güdül\'de Yeşilçam Filmleri Gösterildi

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçe merkezinde gösterimi yapılan Yeşilçam filmlerinin ilgi gördüğünü söyledi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğiyle ilçede "Yeşilçam İlçelerde" ekinliğinde bulunduklarını söyledi.

Kentin Cumhuriyet Meydanı'nda filmlerin gösteriminin yapıldığına değinen Doğanay, şunları kaydetti:

"Etkinlik kapsamında, açık havada eski nostalji filmlerin gösterimleri yapıldı. Vatandaşımızı, bu tür kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz. Etkinlik süresince çocuklara ve yetişkinlere patlamış mısır ikramımız oldu."???????