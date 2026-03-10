Gülsin Onay\'dan Denizli\'de Konser

Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, Denizli'de güzel sanatlar lisesi öğrencilerine mini konser verdi.

Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen piyano festivaline katılan Onay, öğrencilerle sohbet etti ve tecrübelerini aktardı.

Programda mini bir konser de veren Onay, gazetecilere güzel bir etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Onay, Denizli'de gençlerin heyecanını paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kentte müziğe büyük ilgi olduğunu ve genç müzisyenleri yetiştiren önemli bir ortam sunulduğunu ifade etti.