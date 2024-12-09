Gülsin Onay İzmir'de Konser Verecek

Kültür Sanat

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, İzmir'de sanatseverlerle bir araya gelecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrasından yapılan açıklamaya göre, şef Murat Cem Orhan yönetiminde, solist Gülsin Onay'ın sahne alacağı konser 13 Aralık saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ünlü sanatçılar ve şeflerle çalışma fırsatı bulan şef Orhan, yurt içi ve dışında 15'in üzerinde başrol seslendirdi.

Öğrencisi olduğu Ahmed Adnan Saygun'un "1. Piyano Konçertosu" ile prömiyerini icra ettiği Hong Kong'da büyük beğeni toplayan devlet sanatçısı Onay, Saygun'un eserlerini yurt içi ve dışında verdiği resitallerle müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Konserde Saygun'un büyük titizlikle 6 yılda tamamladığı, Türk müziği ve saray müziğiyle bezeli, modal tarzdaki "1. Piyano Konçertosu" ile Antonin Dvorak'ın senfonileri arasında en olgun, anlam derinliği en bütün olan "7. Senfonisi" seslendirilecek.

Konserin biletleri AASSM gişelerinden veya biletinial.com'dan temin edilebilecek.