Gümüşhane\'de 3\'üncüsü açılan Talat Ülker Kitap Fuarı 19-25 Ekim\'de gezilebilecek

Gümüşhane'de 3'üncüsü açılan Talat Ülker Kitap Fuarı 19-25 Ekim'de gezilebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de üçüncüsü gerçekleştirilen Talat Ülker Kitap Fuarı, Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde açıldı. 19-25 Ekim arasında gezilebilecek fuarda yazarlar okurlarıyla buluşuyor.
Gümüşhane'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Talat Ülker Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.
Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen fuarda çok sayıda eser okuyucularla buluşturuldu.
Yazarların okurlarıyla bir araya geldiği fuar, 19-25 Ekim arasında ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA
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