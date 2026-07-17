Kadırga Otçu Şenliği binlerce kişiyi buluşturdu - Son Dakika
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Kadırga Otçu Şenliği binlerce kişiyi buluşturdu

Kadırga Otçu Şenliği binlerce kişiyi buluşturdu
17.07.2026 16:16  Güncelleme: 16:25
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Gümüşhane'deki tarihi Kadırga Yaylası'nda düzenlenen Otçu Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Üzeri açık camide cuma namazı kılınırken, horon ve yöresel kıyafetlerle renkli görüntüler oluştu.

Gümüşhane'de tarihi Kadırga Yaylası'ndaki kadim gelenek Otçu Şenliği, bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi'nde yer alan ve üzeri açık tarihi camisiyle bilinen Kadırga Yaylası, yüzlerce yıllık Otçu Şenliği geleneğine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Her yıl temmuz ayının üçüncü cuma günü düzenlenen şenlik kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce vatandaş yaylada buluştu.

Şenliğe Gümüşhane Valisi Cevdet Atay başta olmak üzere il protokolü, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde çevredeki oba ve mezralardan davul-zurna ve kemençe eşliğinde yola çıkan katılımcıların horon oynayarak festival alanına inişi renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyunca horon halkaları kuran vatandaşlar hem hasret giderdi hem de yüzyıllardır yaşatılan kültürü gelecek nesillere taşıdı.

Üstü açık camide cuma namazı

Yaklaşık 2 bin 200 rakımdaki Kadırga Yaylası, yaz aylarında her cuma günü üzeri açık tarihi camide kılınan cuma namazıyla da dikkat çekiyor. Şenlik için yaylaya gelen binlerce vatandaş, dünyaca ünlü üzeri açık camide çimler üzerinde saf tutarak cuma namazı kıldı.

"Kadırga bir kültür ve sevdanın adıdır"

Kadırga Yaylası'ndaki Otçu Şenliği'nin yüzyıllardır birlik ve beraberliğin bir simgesi olduğunu ifade eden Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, "Kadırga Yayla Şenlikleri temmuz ayının üçüncü cuması yapılıyor. 565 yıldır süren kadim bir gelenek. Kadırga bir kültürdür, bir sevdadır. Kadırga otçuların obalardan, mezralardan binlerce insanın katılımıyla şenlik alanını doldurduğu yerin adıdır. Kadırga ilahi yönüyle Fatih Sultan Mehmet'in açık camiyi inşa ettirip askerleriyle cuma namazı kıldığı yerin adıdır. Kadırga bir aşktır, bir sevdadır, birliktir, beraberliktir, bütünleşmedir, kardeşliktir, alışveriş merkezidir. Tüm ihtiyaçların giderildiği yerin adıdır ve mutluluktur. İnsanlar izinlerini Kadırga Şenliklerine göre ayarlar ve bu tarihi iple çeker ve buraya Türkiye'nin her yerinden ve dünyadan koşarak gelirler" dedi.

Yöresel kıyafetleriyle şenliğe katılan Fatma Türkmen, "Kadırga geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Biz de Şalpazarı ve Ağasar yöresine ait kıyafetlerimizi giyerek buraya geliyoruz. Çok büyük heyecan yaşıyoruz, coşkuyla geliyoruz. Horonumuz, eğlencemiz 7'den 70'e herkes burada" diye konuştu.

Nurten Yaşar ise "Yurtiçinden, yurtdışından insanlarımız izin günlerini bugüne ayırıyorlar. Ben herkesi buraya davet ediyorum, hayat paylaşınca güzel buradaki ortamı anlatmakla tarif edemeyiz. Yaşamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kültürümüze sahip çıkıyoruz"

İnsanların stres atmak için özellikle Otçu Şenliği'ne geldiğini belirten Faruk Ünlü, "Kürtün Günyüzü köyünden buraya geliyorum. Yaklaşık 2 bin 200 rakımdayız, ben 39 yaşındayım her sene buraya şenliklere geliyorum. Burası bizim kültürümüzü yansıtıyor, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Kültürümüze sahip çıkarsak ülkemize de sahip çıkarız. Biz eğleniyoruz burada, bazı insanlar alışveriş için geliyor, kimisi gezmek için geliyor. Burada iş öncesi insanlar streslerini atıyorlar, birkaç şenlik daha var sonrasında biraz çalışma ardından tekrar şenliklerle yine stres atacaklar. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

Kadırga Yaylası'na sadece üstü açık camide namaz kılmak için geldiğini ifade eden Turgut Ceylan, "Doğduk doğalı Kadırga'ya geliyoruz. Evrensel bir yayla burası. Kadırga Yaylası dünyaya mal olmuş bir yayla. Bazıları Kadırga'ya eğlenmek için geliyor, biz ise cuma namazı için geliyoruz. Atalarımız burada namaz kıldığı için biz de bu manevi hazdan faydalanmak istiyoruz. Burada cuma namazı kıldığım zaman kalbim kıpır kıpır oluyor" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadırga Otçu Şenliği binlerce kişiyi buluşturdu - Son Dakika

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