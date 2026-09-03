Gümüşhane\'de atıl bina kadın kooperatifiyle 15 milyon liralık yatırımla turizme kazandırıldı

Gümüşhane'de 7 yıldır kullanılmayan bina, kadın kooperatifi tarafından turizm işletmesine dönüştürüldü.

Torul Cam Seyir Terası'nın bulunduğu alanda yer alan ve Orman İşletme Müdürlüğünce belediyeye tahsis edilen tek katlı yapı, 2023'te kurulan kooperatif tarafından yeniden değerlendirildi.

Belediyenin de desteğiyle yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla yenilenen binada, restoran ve satış alanı oluşturuldu. Böylece atıl durumdaki yapı, seyir terasına gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet veren işletmeye dönüştürüldü.

İşletmede, kooperatif üyelerinin yanı sıra ilçe ve çevresinde üretim yapan kadınların ürünleri satışa sunuluyor.

Almila Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Öznur Parlak, AA muhabirine, kooperatifi daha kurumsal bir yapı oluşturmak ve turizm alanındaki yatırım hayalini hayata geçirmek amacıyla kurduklarını söyledi.

Atıl binayı belediyenin teşvikiyle turizme kazandırmaya karar verdiklerini ifade eden Parlak, Ticaret Bakanlığından da yaklaşık 1,5 milyon lira proje desteği aldıklarını anlattı.

"Kadınların turizm sektöründe daha fazla yer almasını istiyoruz"

Parlak, işletmenin hem Gümüşhane'nin turizm potansiyeline katkı sağlamasını hem de kadınların ürettiği ürünler için satış noktası olmasını amaçladıklarını dile getirerek, "Kadınların bulunduğu her alanın güzelleştiğine inanıyoruz. Burada kadınların turizm sektöründe daha aktif ve etkin rol almasını amaçlıyoruz." dedi.

İşletmede, Gümüşhane ve çevresinde kadınlar tarafından üretilen pestil, köme, kuşburnu ve dut pekmezi, reçel, fasulye, külek, hediyelik eşya ve çeşitli el emeği ürünlerin satışa sunulduğunu belirten Parlak, bu ürünleri ziyaretçilerle buluşturarak üreticilere ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Parlak, işletmede kadın çalışanlara öncelik verdiklerini, özellikle üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına katılmalarını ve ekonomik yönden desteklenmelerini önemsediklerini ifade etti.

İşletmenin hizmete açılmasında katkı sağlayan yetkililere teşekkür eden Parlak, kadın üreticilerin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı sürdüreceklerini kaydetti.