Gümüşhane'de Öğrencilerden Ekmek Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gümüşhane'de Öğrencilerden Ekmek Üretimi

Hayme Ana Meslek Lisesi'nde öğrenciler, ekmek üreterek mesleki deneyim kazanıyor ve harçlık çıkarıyor.

13.05.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanlığınca "81 İlde 100 Ekmek Fırını Projesi" kapsamında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki yıl önce kurulan fırında ekmek üretiyorlar.

Günlük 20 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, teorik bilgilerini geliştirerek deneyim kazanıyor.

Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 kurumun ekmek ihtiyacını karşılayan öğrenciler, ürettikleri ekmeklerden okul harçlıklarını çıkarıyor.

Öğrenciler ekmek üretiminin yanı sıra özel günler için pide, kek ve poğaça üretimi yapıyor.

Okul Müdürü Erdil Günveren, AA muhabirine, okullarında 120 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü, fırında 28 bölüm öğrencisinin tamamının mesleki pratiklerini geliştirmelerinin yanı sıra satılan ekmeklerden okul harçlıklarını da çıkardıklarını söyledi.

Günveren, 2023 yılında faaliyete başlayan fırından, il merkezi ve beldelerde 8 pansiyon olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 kuruma 2 bin ekmek üretildiğini belirtti.

"Fırınımız, olağanüstü durumlarda 20 bin adet ekmek üretimi yapabilecek kapasitededir." diyen Günveren, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fırında üretilen ekmeklerin bölgeye ulaştırıldığını ifade etti.

Fırının okula kurulmasının amaçlarından bahseden Günveren, "Öğrencilerimiz mesleki alanda deneyim kazanmaları için eğitim alıyorlar. Aynı zamanda üretilen ekmeklerden öğrencilerin banka hesaplarına harçlıkları yatıyor." diye konuştu.

Erdil Günveren, öğrencilerin fırında farklı ürün çeşitlerini de deneyimlediklerini aktararak, "Örneğin ramazanda diğer okullardaki arkadaşları için pide üretimi yaptılar. Kadir Gecesi'nde ise yine öğrenci arkadaşlarına kek hazırladılar. Ayrıca, il merkezimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik poğaça üretimi yaparak ürün yelpazelerini genişletmektedirler." ifadelerini kullandı.

Onuncu sınıf öğrencisi Seval Sağlam da fırında ekmek yapım sürecini öğrendiklerini belirterek, elde ettiği bilgiler ile edindiği tecrübenin mezuniyet sonrası büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Sağlam, rahat bir ortamda çalıştıklarını vurgulayarak, "Hocalarımız da bize çok destek oluyor. Mezun olduğumda bu işi rahatlıkla yapabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Öğrencilerden Sudenaz Başlı da çeşitli unlu mamuller üretimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi aldıklarını belirterek, mezuniyeti sonrası mesleğini devam ettirme hayalinin olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de Öğrencilerden Ekmek Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:33:26. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Öğrencilerden Ekmek Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.