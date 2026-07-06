Sünnet çocukları valinin makam aracıyla şehir turu attılar

Gümüşhane'de düzenlenen geleneksel Sünnet Şöleni'nde sünnet çocukları, Vali Cevdet Atay'ın makam aracının da yer aldığı konvoyla şehir turu attı.

Gümüşhane Valiliği himayesinde, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen geleneksel "Sünnet Şöleni", tarihi Süleymaniye Mahallesi Zeki Kadirbeyoğlu Konağı bahçesinde gerçekleştirildi.

Programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar için özel şehir turu düzenlendi. Vali Cevdet Atay'ın makam aracı başta olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait araçlardan oluşan konvoyla şehir turu yapan çocuklar, renkli anlar yaşadı.

Programda sünnet olan çocuklara altın ve bisiklet hediye edilirken, katılımcılara yemek ikram edildi.

Vali Cevdet Atay, çocukların mutluluğuna ortak olduklarını belirterek "Evlatlarımızın sünnet merasimlerine katılarak sevinçlerini paylaşıyoruz. Rabbim vatana ve millete hayırlı evlatlar olmalarını nasip etsin" dedi. - GÜMÜŞHANE