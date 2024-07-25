Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce çocuklar için "Ekip: SİBERAY Güneş Fırtınası" film etkinliği düzenlendi.
TRT ortak yapımı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Ekip: SİBERAY Güneş Fırtınası" animasyon filmi, kentte Sema Doğan Yaşam Alanı sinema salonlarında çocuklarla birlikte izlendi.
Animasyon filminin ardından çocuklar için palyaço etkinliği yapıldı.
Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Yuran, veliler ve çocuklar katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından çocuklar için 'Ekip: SİBERAY Güneş Fırtınası' film etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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