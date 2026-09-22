Gümüşhane tarihini anlatan kitap, Doç. Dr. Türkal editörlüğünde 18 yazarla yayımlandı

Gümüşhane'nin tarihine ışık tutan akademik çalışmalar kitapta bir araya getirildi.

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Merve Karaçay Türkal'ın editörlüğünü yaptığı "İlk Çağ'dan Günümüze Gümüşhane Tarihi" adlı eser, 18 yazarın katkısıyla hazırlandı.

Gümüşhane ve çevresinin tarihinin İlk Çağ'dan 1950'li yıllara kadar uzanan geniş bir zaman diliminde ele alındığı kitap, 5 ana bölüm ve 18 bölümden oluşuyor.

Gümüşhane Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünün de akademik destek verdiği çalışmada, kentin farklı dönemlerine ilişkin araştırmalar ve tarihi kaynaklar bir arada değerlendirildi.

"Tarih kitabı olarak ilk denilebilir"

Kitabın editörü Doç. Dr. Türkal, AA muhabirine, çalışmanın yaklaşık bir yıllık planlama ve hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını söyledi.

Üniversitedeki akademisyenlerin yanı sıra farklı şehirlerde Gümüşhane üzerine çalışma yapan araştırmacılardan da yazılar talep ettiklerini belirten Türkal, metinlerin toplandıktan sonra editöryal süreçten geçirildiğini ifade etti.

Türkal, çalışmanın sempozyum bildirilerinden oluşmadığını vurgulayarak, "Kitapta doğrudan Gümüşhane'nin tarihine ilişkin akademisyenler tarafından kaleme alınan bilimsel ve akademik nitelikte yazılar yer alıyor. Bu anlamda tamamen tarih kitabı olarak ilk denilebilir." dedi.

Kitabın İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere 5 ana bölümden oluştuğunu ifade eden Türkal, metinlerin yazarların uzmanlık alanları doğrultusunda ilgili dönemlere göre sınıflandırıldığını kaydetti.

Türkal, tarih boyunca farklı etnik ve dini toplulukların bölgede bir arada yaşadığına ilişkin kaynaklara ulaştıklarına işaret ederek, "Kitapta yer alan bilgilerden hareketle Gümüşhane'ye ilişkin ahkam defterleri, şer'iyye sicilleri ve çeşitli dokümanlara da baktık. Bu kaynaklar şehirdeki toplumsal yapının anlaşılmasına katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Gümüşhane farklı millet ve medeniyetlerin izlerini taşıyor"

Gümüşhane Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Serhat Doğan da kitabın ortaya çıkış fikrinin 5-6 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Doğan, Gümüşhane'nin farklı millet ve medeniyetlerin izlerini taşıdığını dile getirerek, kentteki tarihi belge ve malzemelerin yeni araştırmalara kaynaklık edebileceğini ifade etti.

Daha önceki çalışmaların Gümüşhane tarihini kronolojik bütünlük içinde ele alan müstakil bir şehir tarihi niteliğinde olmadığını anlatan Doğan, eserin bu alandaki eksikliği gidermeyi amaçladığını vurguladı.

Doğan, kentin tarih boyunca farklı siyasi ve idari yapıların etkisinde kaldığını anlatarak, Osmanlı döneminde bazı bölgelerin Torul, bazılarının Erzurum Sancağı'na bağlı olduğunu, madenleri nedeniyle kentin uzun süre Darphane-i Amire'ye bağlı bulunduğunu belirtti.

Eserin akademik niteliği korunarak farklı yaş gruplarının anlayabileceği bir dille hazırlandığına dikkati çeken Doğan, kitabın son sözünün Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir tarafından kaleme alındığını kaydetti.

Doğan, Karabekir Paşa'nın Gümüşhane'ye ilişkin izlenim ve hatıralarının da eserde yer aldığını sözlerine ekledi.