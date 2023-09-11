Gupse Özay, ''Lohusa'' adını verdiği yeni filmiyle setlere dönüyor - Son Dakika

Gupse Özay, ''Lohusa'' adını verdiği yeni filmiyle setlere dönüyor

Gupse Özay, \'\'Lohusa\'\' adını verdiği yeni filmiyle setlere dönüyor
Son Güncelleme: 11.09.2023 14:32

Geçtiğimiz sene anne olan ve bir süre setlere ara veren Gupse Özay, kendi yazdığı Lohusa filmi için hazırlıklara başladı. Oyuncu seçmelerinin devam ettiği film ekibi, ekim ayında sete çıkmaya hazırlanıyor.

Deliha, Görümce ve Eltilerin Savaşı filmlerindeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Gupse Özay, Barış Arduç ile evlendikten kısa bir süre sonra hamile kalınca setlerden uzak kaldı. Evde olduğu süre boyunca projelerine devam eden oyuncu Lohusa adını verdiği filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"BİR ANNE VE BABANIN KIRK GÜNÜ"

Instagram hesabından "Lohusa" adını verdiği filminin müjdesini veren Gupse Özay, "Lohusa, bir anne ve bir babanın kırk günü. Yakında" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncunun paylaşımına Aslı Kızmaz, Songül Öden, Seda Bakan, Berfu Yenenler, Filiz Akın ve Doğa Rutkay Kamal gibi birçok ünlü isimden destek yorumu geldi.

Gupse Özay, 'Lohusa' adını verdiği yeni filmiyle setlere dönüyor

EKİM AYINDA SETE ÇIKACAK

Gupse Özay'ın filminde anne ve babanın doğumdan sonraki 40 günde yaşadıkları ve çevresine neler hissettirdikleri ele alınacak. Özay'ın yazdığı filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor. Cast çalışmalarının devam ettiği filmin ekim ayında sete çıkması planlanıyor.

Gupse Özay, 'Lohusa' adını verdiği yeni filmiyle setlere dönüyor

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Son Dakika Kültür Sanat Gupse Özay, ''Lohusa'' adını verdiği yeni filmiyle setlere dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gupse Özay, ''Lohusa'' adını verdiği yeni filmiyle setlere dönüyor - Son Dakika
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