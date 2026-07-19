Güzeltepe Tahtacı Buluşması Yapıldı - Son Dakika
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Güzeltepe Tahtacı Buluşması Yapıldı

Güzeltepe Tahtacı Buluşması Yapıldı
19.07.2026 20:56
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Söke'de düzenlenen Güzeltepe Tahtacı Buluşması, kültürel birlik ve beraberliği pekiştirdi.

Ege Tahtacı Dernekleri Söke Şubesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Güzeltepe Tahtacı Buluşması, Söke'nin Güzeltepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Tahtacı kültürünü yaşatmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Ege Tahtacı Dernekleri Söke Şube Başkanı Ali Kır, Tahtacı kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirtti.

Güzeltepe Köy Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Dibekdereli Sinan Öztekin Zurna Ekibi sahne alırken, Kemal Sefer, Hüseyin Keser, Gürbüz Madran, Mehmet Uğur ve Barış Aykanat seslendirdikleri türkülerle etkinliğe renk kattı.

Programın sunuculuğunu ise Numan Ölmez ve Yağız Kamsız üstlendi.

Etkinlikte konuşan Güzeltepe Mahalle Muhtarı Musa Ölmez, organizasyona katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin mahallede birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Güzeltepe Alevi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Durul Yaman ise yaptığı konuşmada, "Kültürün olduğu her yerde Güzeltepe Derneği vardır. Eğlenceye katılan herkese teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ege Tahtacılar Derneği Genel Başkanı Ender Tufan ise konuşmasında, "Söke Şubemiz, genel merkezimize bağlı 18 şubemizden biridir. 2024 yılında kurulmasına rağmen faaliyetlerini her geçen gün artırarak örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Söke Şube Başkanımız Ali Kır'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca devam eden etkinlikte katılımcılar türküler eşliğinde doyasıya eğlenirken, Tahtacı kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde güçlü birlik mesajları verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Güzeltepe Tahtacı Buluşması Yapıldı - Son Dakika

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