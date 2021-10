Altın Portakal Film Festivali'nde ödül gecesi (2) - Son Dakika

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak tarihe geçen Manavgat Yangını nedeniyle 'Gelecek Umutla Yeşerecek' sloganıyla gerçekleştirilen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

Ödül töreni Şevval Sam 'ın konseriyle başladı. Şevval Sam ve Yekta Kopan 'ın sunuculuğunu yaptığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Antalya Valisi Ersin Yazıcı , Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , çok sayıda davetli ve sanatçı katıldı.Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin ülkemizin en önemli sanat ve kültür organizasyonlarından biri olduğunu belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Özellikle kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmalarda istikrarın ne denli önemli ve zor olduğunu iyi biliyorum. Maalesef sanat alanında yapılan işler her zaman hak ettiği değeri görmüyor. Bu açıdan, uluslararası bir kültür sanat organizasyonunun ülkemizde 58 yıldır istikrarlı bir şekilde devam ediyor olmasının ne kadar değerli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum" dedi.ATATÜRK SÖZÜNE BÜYÜK ALKIŞSinemanın ne kadar güçlü bir sanat dalı olduğuna dikkat çeken Atatürk'ün sözüne yer verdiği ve büyük alkış aldığı konuşmasında Ersoy, şunları söyledi: "Kendine has anlatım gücü ve dili ile sanatsal değerinin yanında aynı zamanda en yaygın ve kitleleri etkileme imkanına sahip iletişim araçlarından da biridir sinema. Bu yönüyle her geçen gün kendini daha da geliştiren sinemamızın gelecekte çok daha iyi yerlere evrileceğine inanıyorum. Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir' veciz ifadesinden ilhamla toplumumuzun bu hayat damarını beslemek en büyük yükümlülüğümüzdür."SİNEMAYA 150 MİLYON TL'LİK DESTEK

Bakanlık olarak festival ve festivalde yarışan birçok filme destek sağladıklarını da açıklayan Bakan Ersoy, "Bu kapsamda, pandemi döneminde desteklerimizi arttırarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sinema sektörüne yaklaşık 150 milyon TL'lik destek sağladık. İnşallah bu destekleri gelecek yıllarda daha da arttırmayı hedefliyoruz" diyerek ödül alanları kutladı.