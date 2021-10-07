"Altın Portakal Sinema Tırı" sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika

Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali için hazırlanan tır, sinemaseverlerden ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Festival kapsamında hazırlanan Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde açık hava gösterimleriyle festival coşkusu yaşatıyor. İlçe meydanları, parklar, okul bahçelerine park eden sinema tırı, ücretsiz film gösterimleri sunuyor.

Kemer Cumhuriyet Meydanı ve Serik Çınaraltı Meydanı'nda açık havada beyaz perdeyle buluşturulan vatandaşlar, "Aile Arasında" filmine ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz ile Ramazan Demir de vatandaşlarla filmi izledi.

Gösterimlerde sinemaseverler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alındı. HES kodu sorgulaması yapılan vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralları kapsamında 1,5 metre aralıklarla yerleştirilen dezenfekte edilmiş koltuklarda sinema keyfi yaşadı.