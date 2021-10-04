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Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı - Son Dakika

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı

04.10.2021 12:33

- Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı Kazı çalışmaları dünya en eski halklarında Luviler'in tarihine ışık tutacak Hititler'den önce yaşayan Puruşhanda halkının yaşadığı kenti ortaya çıkarmak için başlatılan kazı çalışması kaldığı yerden devam ediyor...

- Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı

Kazı çalışmaları dünya en eski halklarında Luviler'in tarihine ışık tutacak

Hititler'den önce yaşayan Puruşhanda halkının yaşadığı kenti ortaya çıkarmak için başlatılan kazı çalışması kaldığı yerden devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keşfedilen ve arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı çalışmaları tekrar başladı. Luvi'lerin tarihini daha fazla aydınlatacağı düşünülen höyüklerdeki kazılarda ise ilk bulgular Hititler'den önce yaşayan Puruşhanda beyliğine işaret ederken, kazı heyeti çalışmaların arkeoloji dünyasına ışık tutmasını bekliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keşfedilen 3 höyükte yaklaşık 10 ay önce dünya arkeoloji tarihini heyecanlandıracak bir kazı çalışması başladı. Kazı heyetinde bir çok üniversiteden bilim adamı ve arkeologların görev alırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile bölgede kazı çalışması başladı. Kazı Başkanlığını Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez'in yaptığı kazı heyeti Bilim Heyet Üyeleri Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Koçak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bilgin, Dicle Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Dr. İsmail Baytak'tan oluşuyor.

"Buradaki malzemeler gösteriyor ki Afyonkarahisar çevresinin en büyük yerleşkesi burası"

Kazı çalışmalarının başladığı tarihte açıklamalarda bulunan Özdemir Koçak, kazı yapılan bölgenin önemli bir yer ve kent olduğunu vurguladı. Bölgenin belki de Anadolu'nun en önemli ve en eski kentlerinden birisi olabileceğine işaret eden Koçak, "Bunu söylemek biraz erken ama şimdiden bir ipucu vermek adına bunu ifade ediyoruz. Biz buranın tam olarak neresi olduğunu kazılarla ortaya çıkaracağız ama son yıllarda bilim dünyasında Puruşhanda diye bir kentin ismi geçiyor burayla ilgili olarak, orası olduğunu düşünüyor ve tahmin ediyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Bu Hititler'den önce diyebiliriz belki, Hititler'den 200-300 yıl önceki bir topluluğa işaret ediyor. Luviler diye bir halk var bu bölgede onları işaret ediyor ama bu ileride daha net bir şekilde açığa çıkacak. Ama burada 500-600 yıl yaşamız kadim bir beylik olması gerekiyor. Bu Puruşhanda olsa da olmasa da buradaki malzemeler onu gösteriyor çünkü Afyonkarahisar çevresinin en büyük yerleşkesi burası. Dolayısı ile önümüzdeki dönemlerde yapacağımız çalışmalar buna daha net ışık tutacak" ifadelerine yer vermişti.

"Luvileri destekleyecek kanıtlar bulmayı ümit ediyoruz"

Koçak bölgenin Afyonkarahisar'da yaşayan ve dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi olarak gösterilen Luviler ile arasında bir bağlantı olup olmadığı yönündeki sorusunu da cevaplandırarak

"Daha önce Dinar tarafında Çataltepe isimli yerleşmemiz vardı sonrasında ise İhsaniye Ablak'ta bununla ilgili belgeleri bulduk, Luvi dilinde yazılı damga ve mühürler bulduk. Burada da onları destekleyecek kanıtlar bulmayı ümit ediyoruz. Bulursak zaten süper, bizim için büyük bir şey olacak. Arkeoloji tarihine hem ışık tutacak hem de büyük değişiklik meydana getirecek. İnsan kemikleri ve başka buluntular var. Üretimle ilgili özellikle tekstil ve tahıl üretimi ile ilgili buluntular var. Bunlar daha da çıkacak" diye konuştu.

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı
Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı
Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı
Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı

Öğretim Üyesi, Arkeoloji, Karahisar, Hititler, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı - Son Dakika
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