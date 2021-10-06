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'Askıda koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor - Son Dakika

'Askıda koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor

06.10.2021 09:54

'Askıda koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor Samsun'da faaliyete geçirilen 'askıda koltuk' projesiyle birlikte hayırseverler tarafından kiralanan koltuklar, hayatında tiyatroya gitmemiş çocukları sanat ile buluşturuyor.

'Askıda koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor

SAMSUN - Samsun'da faaliyete geçirilen 'askıda koltuk' projesiyle birlikte hayırseverler tarafından kiralanan koltuklar, hayatında tiyatroya gitmemiş çocukları sanat ile buluşturuyor.

Tiyatro sanatçısı Altan Yücebaş, kendi sanat stüdyosundaki tiyatro sahnesinde daha önceden görülmemiş bir işe imza attı. Özellikle zor günlerde gündeme gelen ve durumu olmayan vatandaşlar ile hayırseverler arasında köprü olan, alan el ile veren elin buluştuğu 'askıda' kavramı bu kez sanat faaliyetlerinde ilk kez kullanılmaya başlandı.

Askıda ekmek ve askıda fatura hareketlerinden yola çıkılarak hayata geçirilen 'askıda koltuk' projesi ile hayatında tiyatroya gitmemiş çocuklar sanat ile buluşturuluyor. Samsun'da Altan Yücebaş tarafından hayata geçirilen proje ile hayırseverler tarafından 1 yıllığına kiralanan ve üstünde istediği kişinin ismi yazan koltuklar, daha önce tiyatroya gitmemiş öğrenciler için ücretsiz tiyatro seyretme imkanı sunuyor.

"Hayırseverlerin kiraladığı koltuklarda çocuklara ücretsiz tiyatro izletiyoruz"

Askıda koltuk projesinin amacına değinen Altan Yücebaş, "Pandemi süreci zorlu geçti. Tiyatro Tarihi Öğretmenimiz Ersin Erge, 'askıda koltuk' fikrini ortaya attı. Fikir gelişti, geliştikçe güzelleşti ve Samsun halkı bu duruma sahip çıktı. Koltukların çoğu satın alında bazıları da ayrıldı. Koltuk kiralayan hayırseverlerin adını kiraladığı koltuğa yazıyoruz. 1 yıl boyunca o koltukta kaybettiğiniz bir yakınınız, kendi isminiz ya da istediğiniz birisinin ismini yazıyoruz. Biz de o koltuklarda hafta 1 gün çocuklara ücretsiz gösteri veriyoruz. Mümkünse hayatında hiç tiyatroya gitmemiş çocukları seçiyoruz. Şehir merkezindeki çocukları sevişler ile getiriyoruz, bizleri seyredip, gidiyorlar" dedi.

"Salondaki 50 koltuktan 28'i hayırseverler tarafından çocuklar için kiralandı"

Salonda bulunan koltukların yarısından fazlasının çocuklar için hayırseverler tarafından kiralandığına değinen Yücebaş, "Projenin adı, 'askıda koltuk' oldu. Amacım: birlikte bir şeyler yapabilmekti. Samsun halkı ile birlikte olmayı hedefledim. Bazıları gibi sanat için sanat ya da halk için sanat gibi tartışmalarda farklı kutuptayım. Sanat varsa halk vardır, halk varsa sanat vardır. Sanat hayatın her yerindedir. Biz de bunu çocuklarımıza aşılmak zorundayız. Çünkü sanata ve spora yakın olan bir çocuk, şiddetten ve kötü alışkanlıklardan uzak durur. Salonumuz 70 koltuk kapasiteliydi ama sayıyı 50'ye düşürdük. Bu koltukların 28'i hayırseverler tarafından çocuklar için kiralandı, 22 koltuk kaldı. Kalan koltuklardan 15 tanesi için de söz aldık. Çocuklarımızı ekran ya da sokak yetiştirmesin. Çocuklarımız asosyal olmasın ve sanat ile ilgilensinler" diye konuştu.

Altan Yücebaş ve oğlu Atila Yücebaş, İlkadım ilçesinde bulunan salonlarında 45 dakika süren orta oyunu ile hayatlarında tiyatroya gitmemiş çocukları sanatla tanıştırıyor. 1 yıl sürecek projede kiralanan koltuklarda haftada 1 gün çocuklara ücretsiz orta oyunu gösterimi olacak.

'Askıda koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor
'Askıda koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor
'Askıda koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor
'Askıda koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor

Tiyatro, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Askıda koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor - Son Dakika


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