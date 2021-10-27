Bosna Hersek'te Ayhan Demir'in "Balkan Defteri" kitabı tanıtıldı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünün Bosna Hersek'in başkent Saraybosna'daki merkezinde Ketebe Yayınları Balkan Kitapları Editörü Ayhan Demir'in "Balkan Defteri/ İsimler, Eserler ve Hayatlar" kitabı tanıtıldı.

Demir, burada yaptığı açıklamada, Balkan coğrafyasının Türklerin kalbinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu eserle beraber fikirleri ve düşünceleri yeniden halkların gündemine getirmek amacında olduğunu dile getirdi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman da kitabın uzun yıllar kapalı kalan büyük bir hafıza sandığının kapağını açtığını söyledi.

Saraybosna Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İletişim ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahira Fejzic Cengic ise Balkanlar'ın her zaman farklılıkları içerisinde barındıran bir bölge olduğunu ifade etti.

Ayhan Demir'in okuyucuyla buluşan "Balkan Defteri/ İsimler, Eserler ve Hayatlar" çalışmasının birinci bölümde Cevad Karahasan, Dritero Agoli, İlhami Emin, İsmail Kadare, İvo Andriç, Kim Mehmeti, Mak (Mehmedaliya) Dizdar, Meşa (Mehmed) Selimoviç, Necad İbrişimoviç, Nusret Dişo Ülkü ve Radovan Karaciç'in hayatları ve eserleri hakkında detaylı incelemeler, ikinci bölümde ise İlhami Emin, Kim Mehmeti ve Necad İbrişimoviç ile gerçekleştirdiği röportajlar bulunuyor.