Üye Girişi
"Çay Çarşısı" projesinde sona gelindi - Son Dakika

"Çay Çarşısı" projesinde sona gelindi

16.10.2021 13:36

Rize'de yapımına 2020'de başlanan çay bardağı görünümlü binanın inşası sürüyor.

Rize'de yapımına 2020'de başlanan çay bardağı görünümlü binanın inşası sürüyor.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine 9 bin 500 metre alandaki Çay Çarşısı projesinin kentin marka yüzü olarak planlandığını anlattı.

Çayın Rize'nin yaşam kaynağı ve vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Erdoğan, çaya katma değer kazandırmak ve diğer illere örnek bir proje olacak çalışma başlattıklarını belirtti.

Rize'nin bir çay kenti olmasına rağmen kültürünü ve çayı anlatan mekanların az olduğunu söyleyen Erdoğan, bu eksikliğin giderilmesi amacıyla Rize Ticaret Borsası olarak Çay Çarşısı projesini 2015 yılında planladıklarını, 2020'de ise inşasına başladıklarını söyledi.

Erdoğan, Çay Çarşısı projesi içerisinde yer alan çay bardağı şeklindeki binanın Türk çay kültürü için önemli olan "ince belli" bardaktan esinlenerek yapıldığını aktararak, "Bugün nereye giderseniz ince belli çay bardağı ile sunum yapılır. Farklı bardaklar var ama bunun uygun olacağını düşündük. Bina projesini geliştirdikçe içerisindeki alanları kullanmak istedik. İçerisinde 13D sinemayla çayın topraktan bardağa kadar olan serüvenini anlatacak ve yaşatacak. İki kat olarak çayın serüvenini ortaya koyacak müze planlandı. Gelen misafirlere yönelik farklı dillerde sunumların yapılacağı bir katta sunum alanı planladık. En üst katı seyir terası olarak 360 derece Rize'yi görebilecek alan olarak planladık." dedi.

Çay Çarşısı'nın Rize'deki her türlü çay hakkındaki sorulara cevap bulunacak alan olacağının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çay çarşısında 6 kafemiz var. Her biri farklı bölgenin çaylarını demleyecek, o bölgenin suyu ile demlenecek, farklı sunumlar yapılacak. Kafelerin yanından bardağın üst katına bir teleferik planladık. Aşağıda demlenmiş çayı teleferik ile bardağın üzerine ulaştıracağız. Teleferik Rize'nin çokça kullanılan materyali. Bunu da burada kullanmak istedik. Restoranıyla, müzesiyle, değirmeniyle, kemer köprüsü ile Rize'yi ziyaret edenlere güzel bir anı bırakmak için çalışıyoruz."

Erdoğan, Çay Çarşısı'nın bitme aşamasında olduğunu vurgulayarak, "İki yıllık bir çalışma süreci. Daha erken planlıyorduk. Yaz döneminde yetiştirmeyi planlıyorduk ama pandemi döneminde yaşanan olaylar nedeni ile gecikme oldu. Yıl sonunda sayın cumhurbaşkanımızın da Rize programlarında resmi açılış planlıyoruz. Yer teslimleri başladı. Firmalarımız gelip çalışmalarını yapıyorlar. Alanları doldurma ve aktiviteler konusunda çalışmalar devam ediyor. Kasım 15 gibi hazır olacağız ama sayın cumhurbaşkanımızın gelişine göre resmi açılışımızı yapacağız." diye konuştu.

Çay bardağı şeklindeki binanın çarşıya farklı bir hava kattığını anlatan Erdoğan, "Bardağımızın yüksekliği 29 metre 40 santim. Bundan fazlasını istemedik." ifadesini kullandı.

Bardak ile ilgili çeşitli tepkiler geldiğini ifade eden Erdoğan, "Çok az da olsa olumsuz tepkiler de alıyoruz. Genel olarak demli olduğu (binanın dış cephesinde koyu renk cam kullanılması) rengi farklı olduğu şeklinde. Bunu da ışık sistemi ile çözdüğümüzde görecekler. Hedef ışık animasyonları ile bardağın büyüklüğüne uygun olarak bir animasyon yapmak. Bardağın doluşunu görebileceğiz. Yüz yorumdan 95-96'sı kesinlikle olumlu. Birkaç eleştiri var ve onları da değerlendirip yolumuza devam ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Çay Çarşısı projesinde sona gelindi
Çay Çarşısı projesinde sona gelindi
Çay Çarşısı projesinde sona gelindi
Çay Çarşısı projesinde sona gelindi

Mehmet Erdoğan, Ticaret, Rize, Çay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Çay Çarşısı' projesinde sona gelindi - Son Dakika


Son Dakika

Gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcu! Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı 13:38 Gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcu! Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki 13:28 Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı 13:18 Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı
Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti 12:45 Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 12:36 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı 12:30 Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı 12:21 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti

Son Dakika Haberleri
13:33 Hırsızlar, girdikleri dükkanda 100 bin liralık et çaldılar
13:20 Daireye giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atladı! O anlar kameralara yansıdı
13:18 Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı
13:16 Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Atiba'dan kötü haber
13:15 Araştırma sonuçlarına göre günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor
12:23 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor
12:19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
12:19 Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı
12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti
Ege'de arkeologları havaya uçuran keşif! İlk insana ait şaşırtan izler bulundu Ege'de arkeologları havaya uçuran keşif! İlk insana ait şaşırtan izler bulundu         
13:40
Hırsızlar, girdikleri dükkanda 100 bin liralık et çaldılar Hırsızlar, girdikleri dükkanda 100 bin liralık et çaldılar         
13:34
Daireye giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atladı! O anlar kameralara yansıdı Daireye giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atladı! O anlar kameralara yansıdı         
13:20
Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu         
12:47
3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar         
12:40
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı         
12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 13:48:11. #1.13#
SON DAKİKA: "Çay Çarşısı" projesinde sona gelindi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement