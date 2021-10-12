Serçeme Deresi, sonbahar renklerine büründü. - Son Dakika

Erzurum'un doğal güzelliğiyle öne çıkan ve söğüt ağaçları arasında akan Serçeme Deresi'nin etrafı, sonbahar renklerine büründü.

Kent merkezine 13 kilometre mesafede bulunan Rize yolu üzerindeki Serçeme Deresi, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen doğasıyla adından söz ettiriyor.

Yazın yemyeşil doğasıyla piknik yapmak isteyen ailelerin tercih ettiği dere çevresinde şu sıralar sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü derenin bulunduğu yöredeki söğüt ağaçları, yeşil ve sarının birçok tonuna bürünerek ayrı güzellik oluşturdu.